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عماد كريدية لـ الجديد: إذا لم يتمّ تأمين موارد مالية كافية ستتوقف هيئة أوجيرو عن العمل لكن لا يوجد شخص عاقل سيدفع الهيئة الى الوصول لهذا الأمر
2024-07-22 | 04:06
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عماد كريدية لـ الجديد: إذا لم يتمّ تأمين موارد مالية كافية ستتوقف هيئة أوجيرو عن العمل لكن لا يوجد شخص عاقل سيدفع الهيئة الى الوصول لهذا الأمر
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