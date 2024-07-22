عماد كريدية لـ الجديد: "إسرائيل" قادرة على إختراق شبكتنا والتجسّس علينا والمهم كيف ندافع عن أنفسنا إذ أن المطلوب وضع الإمكانيات اللازمة لحماية الشبكات عبر الإستثمار بالتجهيزات وإستقدام الخبرات في الأمن السيبراني

عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب لـ #الجديد: لقاء معراب بتوقيته كان ضرورياً في ظل التدهور الأمني الحاصل في الجنوب لنقول أنّ لا بديل عن الدولة لحماية لبنان