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خاص الجديد
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة ياطر
2024-07-22 | 06:17
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مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة ياطر
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