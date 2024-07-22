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مصادر الجديد: الرئيس بري يقع بين حدّين: الاول ضغوط جنبلاط لتحرير مرسوم رئيس الاركان اللواء حسان عودة والثاني تعنّت باسيل وعدم تقديره بأن عدم تعيين رئيس الاركان سيؤدي حتما الى التمديد لقائد الجيش
2024-07-22 | 13:04
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مصادر الجديد: الرئيس بري يقع بين حدّين: الاول ضغوط جنبلاط لتحرير مرسوم رئيس الاركان اللواء حسان عودة والثاني تعنّت باسيل وعدم تقديره بأن عدم تعيين رئيس الاركان سيؤدي حتما الى التمديد لقائد الجيش
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مصادر الجديد: الرئيس بري يقع بين حدّين: الاول ضغوط جنبلاط لتحرير مرسوم رئيس الاركان اللواء حسان عودة والثاني تعنّت باسيل وعدم تقديره بأن عدم تعيين رئيس الاركان سيؤدي حتما الى التمديد لقائد الجيش
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