مصادر الجديد: نتنياهو لن يأخذ الضوء الاخضر من واشنطن لتوسيع الحرب نتيجة الضياع الاميركي، ويبقى التخوف من التصعيد "ضمن حدود" لأنه من الاستحالة أن يُقدم نتنياهو على خطوة جنونية دون دعم أميركي