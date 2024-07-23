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ادوارد غابرييل لـ الجديد: لا أعتقد أنه سيتم انتخاب رئيس في المدى القريب لأننا نحتاج إلى المزيد من المشاورات ولكن يمكن المضي قدماً بمسألة الحدود
2024-07-23 | 05:47
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ادوارد غابرييل لـ الجديد: لا أعتقد أنه سيتم انتخاب رئيس في المدى القريب لأننا نحتاج إلى المزيد من المشاورات ولكن يمكن المضي قدماً بمسألة الحدود
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