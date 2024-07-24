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2024-07-24 | 06:30
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مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارتين استهدفتا منزلين في بلدة طير حرفا دون وقوع اصابات
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خاص الجديد
محليات
الجديد:
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الاسرائيلي
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اصابات
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ادوارد غابرييل لـ الجديد: لا أعتقد أنه سيتم انتخاب رئيس في المدى القريب لأننا نحتاج إلى المزيد من المشاورات ولكن يمكن المضي قدماً بمسألة الحدود
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