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ما هي رسائل الهدهد ثلاثة؟ في النشرة المسائية بعد قليل
خاص الجديد
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الهدهد
ثلاثة؟
النشرة
المسائية
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مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارتين استهدفتا منزلين في بلدة طير حرفا دون وقوع اصابات
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