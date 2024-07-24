هدنة اولمبية كذابة في النشرة المسائية بعد قليل

رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ: من الضروري أن تتوصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق ينهي الصراع والمعاناة

رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ: من الضروري أن تتوصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق ينهي الصراع والمعاناة