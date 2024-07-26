الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
32
o
البقاع
31
o
الجنوب
32
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
07:20
"العقارب فضحته".. هل كان خطاب بايدن الأخير مسجلاً؟
06:04
بالفيديو - وئام وهاب: حاسس حالي مواطن درجة تانية ويمكن أقل
02:14
حادث مروع في تركيا يودي بحياة "أجمل سائقة دراجة نارية في روسيا"
16:05
بالفيديو - مصاب بشلل نصفي يحمل شعلة الاولمبياد بمساعدة هيكل روبوتي
2024-07-25
فيديو - طائرات "إسرائيل" تُحلّق على علو منخفض مقابل عيتا الشعب
خاص الجديد
حكم أمهز لـ هنا بيروت: اتصالات تجري لحل الأزمة الحالية بين إسرائيل واليمن مع تهديدات لليمن تهدف إلى وقف عملية السلام مع السعودية وتدمير اقتصادهم لكن التأكيد هو أن الرد اليمني اتٍ
2024-07-26 | 08:40
A-
A+
حكم أمهز لـ هنا بيروت: اتصالات تجري لحل الأزمة الحالية بين إسرائيل واليمن مع تهديدات لليمن تهدف إلى وقف عملية السلام مع السعودية وتدمير اقتصادهم لكن التأكيد هو أن الرد اليمني اتٍ
مقالات ذات صلة
نصر الله: الإنجاز الحقيقي أن "إسرائيل" عاجزة عن استعادة صورة الردع أمام الفلسطينيين واللبنانيين واليمنيين والسوريين
الصحافي حسين شعيتو لـ هنا بيروت: "إسرائيل" ستردّ على الضربة الأخيرة التي تلقتها تل أبيب والأراضي اليمنية ستشهد عدواناً في هذا السياق ولكن الأمر المفروغ منه هو أن اليمن يخبئ المزيد من المفاجآت
بالفيديو - مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق دمشق - بيروت
حكم أمهز لـ هنا بيروت: اتصالات تجري لحل الأزمة الحالية بين إسرائيل واليمن مع تهديدات لليمن تهدف إلى وقف عملية السلام مع السعودية وتدمير اقتصادهم لكن التأكيد هو أن الرد اليمني اتٍ
خاص الجديد
عربي و دولي
بيروت:
اتصالات
الأزمة
الحالية
إسرائيل
واليمن
تهديدات
لليمن
عملية
السلام
السعودية
وتدمير
اقتصادهم
التأكيد
اليمني
العودة الى الأعلى
أسامة السبلاني لـ هنا بيروت: لن يكون هناك تصعيد أميركي في المنطقة بالمرحلة المقبلة لأن ذلك ليس في مصلحة المرشحين للرئاسة كمالا هاريس ودونالد ترامب
اقرأ ايضا في خاص الجديد
08:23
أسامة السبلاني لـ هنا بيروت: لن يكون هناك تصعيد أميركي في المنطقة بالمرحلة المقبلة لأن ذلك ليس في مصلحة المرشحين للرئاسة كمالا هاريس ودونالد ترامب
08:23
أسامة السبلاني لـ هنا بيروت: لن يكون هناك تصعيد أميركي في المنطقة بالمرحلة المقبلة لأن ذلك ليس في مصلحة المرشحين للرئاسة كمالا هاريس ودونالد ترامب
08:16
رئيس تحرير صدى الوطن من ميشيغن أسامة السبلاني لـ هنا بيروت: الرئيس بايدن أصدر قرارًا بتمديد إقامة اللبنانيين في أميركا والذين انتهت تأشيراتهم لمدة 18 شهراً وذلك بسبب الحرب الحالية
08:16
رئيس تحرير صدى الوطن من ميشيغن أسامة السبلاني لـ هنا بيروت: الرئيس بايدن أصدر قرارًا بتمديد إقامة اللبنانيين في أميركا والذين انتهت تأشيراتهم لمدة 18 شهراً وذلك بسبب الحرب الحالية
2024-07-25
هنا بيروت - إبراهيم عوض - الحلقة الكاملة
هنا بيروت - إبراهيم عوض - الحلقة الكاملة
2024-07-25
هنا بيروت - إبراهيم عوض - الحلقة الكاملة
هنا بيروت - إبراهيم عوض - الحلقة الكاملة
يحدث الآن
محليات
09:59
هنا بيروت - حكم أمهز - الحلقة الكاملة
عربي و دولي
09:56
أسامة السبلاني: الرئيس بايدن أصدر قرارًا بشأن اللبنانيين في أميركا.. عنوانه التمديد!
محليات
09:49
حكم أمهز: إيران ستدخل على الجبهة اللبنانية بشكل مباشر في حال إندلاع الحرب الواسعة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-07-19
محكمة العدل الدولية: نؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة
2024-07-19
زلزال بقوة 7.3 ضرب هذه المنطقة!
2024-01-29
بالفيديو- فريق عمل "الطائر الرفراف" يحتفل بعيد ميلاد مارت رمضان
2024-01-28
مصدر فلسطيني لسكاي نيوز: سيتم عقد اجتماع رباعي قريبا "فلسطيني مصري أردني وسعودي" لبحث سبل الحل
2024-07-23
هذه هي بعثة لبنان الى الألعاب الأولمبية في باريس
2024-07-23
الباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية توفيق الجند لـ الجديد: الموقف اليمني من القضية الفلسطينية هو موقف وجداني وطني متكامل يختلف التعبير عنه بحسب الظروف الدولية والإقليمية
بالفيديو
بالفيديو
09:59
هنا بيروت - حكم أمهز - الحلقة الكاملة
09:56
أسامة السبلاني: الرئيس بايدن أصدر قرارًا بشأن اللبنانيين في أميركا.. عنوانه التمديد!
09:49
حكم أمهز: إيران ستدخل على الجبهة اللبنانية بشكل مباشر في حال إندلاع الحرب الواسعة
06:27
وئام وهاب: الإتفاق على سليمان فرنجية أربح ل جبران باسل
06:11
وئام وهاب يكشف تفاصيل عن لقائه معمر القذافي.. ماذا قال عن ملف السيد موسى الصدر؟
05:27
شهيد وعدد من الاصابات جراء الغارة التي استهدفت بلدة مركبا .. مراسل الجديد يوافينا بآخر المستجدات الميدانية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
02:38
قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الاولبياد ... هجوم على شبكة السكك الحديد الفرنسية يتسبب باضطرابات
عربي و دولي
02:38
قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الاولبياد ... هجوم على شبكة السكك الحديد الفرنسية يتسبب باضطرابات
منوعات
02:14
حادث مروع في تركيا يودي بحياة "أجمل سائقة دراجة نارية في روسيا"
منوعات
02:14
حادث مروع في تركيا يودي بحياة "أجمل سائقة دراجة نارية في روسيا"
محليات
15:35
وحدات الدفاع الجوي في الحزب تتصدى لطائرات حربية معادية انتهكت الاجواء اللبنانية
محليات
15:35
وحدات الدفاع الجوي في الحزب تتصدى لطائرات حربية معادية انتهكت الاجواء اللبنانية
محليات
12:51
المشهد السياسي| جعجع منتقدا بري: تحويل المجلس الى "لويا جيرغا".. فماذا يعني؟
محليات
12:51
المشهد السياسي| جعجع منتقدا بري: تحويل المجلس الى "لويا جيرغا".. فماذا يعني؟
منوعات
07:20
"العقارب فضحته".. هل كان خطاب بايدن الأخير مسجلاً؟
منوعات
07:20
"العقارب فضحته".. هل كان خطاب بايدن الأخير مسجلاً؟
محليات
02:27
موقعان للاحتلال في مرمى الحزب ... وهذا ما تم استهدافه
محليات
02:27
موقعان للاحتلال في مرمى الحزب ... وهذا ما تم استهدافه
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024