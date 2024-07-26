حكم أمهز لـ هنا بيروت: اتصالات تجري لحل الأزمة الحالية بين إسرائيل واليمن مع تهديدات لليمن تهدف إلى وقف عملية السلام مع السعودية وتدمير اقتصادهم لكن التأكيد هو أن الرد اليمني اتٍ

العودة الى الأعلى أسامة السبلاني لـ هنا بيروت: لن يكون هناك تصعيد أميركي في المنطقة بالمرحلة المقبلة لأن ذلك ليس في مصلحة المرشحين للرئاسة كمالا هاريس ودونالد ترامب