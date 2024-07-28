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عبدالله بو حبيب لـ وهلق شو: الحزب هو من يقاتل في الحرب وليس الدولة اللبنانية وطبعاً يجب أن نناقشه وأن نتخذ موافقته في أي خطوة تتعلق بالحرب
عبدالله بو حبيب لـ وهلق شو: الحزب هو من يقاتل في الحرب وليس الدولة اللبنانية وطبعاً يجب أن نناقشه وأن نتخذ موافقته في أي خطوة تتعلق بالحرب
عبدالله بو حبيب لـ وهلق شو: الولايات المتحدة ضد توسع الحرب لكن إذا إسرائيل أرادت ذلك فلن توقفها كما أنها لن توقف إمدادها بالأسلحة لكن إسرائيل اليوم في حالة ذهنية وفكرية صعبة ولا تستمع لأحد
عبدالله بو حبيب لـ وهلق شو: الولايات المتحدة ضد توسع الحرب لكن إذا إسرائيل أرادت ذلك فلن توقفها كما أنها لن توقف إمدادها بالأسلحة لكن إسرائيل اليوم في حالة ذهنية وفكرية صعبة ولا تستمع لأحد
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2024-07-28 | 15:04
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جان عزيز لـ وهلق شو: الملفات اللبنانية مؤجلة إلى بعد النتائج العلمية للانتخابات الأميركية ولكن الغريب أن سفيرين في لبنان تقاطعا على التأكيد أن هناك رئيس خلال أسابيع قليلة
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