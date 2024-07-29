الكاتب السياسي جوني منير لـ الجديد: حادث مجدل شمس إثبات إضافي بأن الحرب الشاملة لن تقع

أسامة السبلاني لـ وهلق شو: توسيع الحرب هو أول شيء لا يريده الأميركي وأول شيء موجود على أجندة نتنياهو في الوقت نفسه وأميركا لا ترى إلا بالعيون الإسرائيلية لذلك لست متفائلاً بالحلول الفورية