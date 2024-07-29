اوساط دبلوماسية للجديد: مصر ابلغت الدوائر الرسمية اللبنانية رفضها لأي اعتداء اسرائيلي على لبنان

الكاتب والمحلّل السياسي إبراهيم ريحان لـ هنا بيروت: الحلّ في قطاع غزة وجنوب لبنان مؤجّل الى ما بعد الإنتخابات الأميركية ولا أحد يريد أن يعطي هوكستين الذي "سيذهب الى البيت قريباً" أي ورقة سياسية