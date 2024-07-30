الشيخ عزت الصفدي من مجدل شمس لـ الجديد: لا نستطيع تشخيص الجهة التي أطلقت الصاروخ على مجدل شمس ولا نسمح لأحد بـ "الركوب على الموجة" على حساب دماء أطفالنا وإتخاذ قرار التصعيد ضدّ أي بلد عربي