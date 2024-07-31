وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه لـ الجديد: ما شهدناه يدلّ على خبث "إسرائيل" وبالنسبة للوعود نعرف أن العدو غدّار

نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان بسام حمود لـ الجديد: من ثوابتنا السياسية مقاومة العدو الإسرائيلي والمظاهر المسلحة هي تعبير رمزي ورسالة موجهة لـ "إسرائيل" وليس للداخل ومفاد الرسالة هذه أن كل إرهاب العدو لن يثني الشباب المقاوم عن مح