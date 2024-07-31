علي حميه لـ الجديد: المقاومة هي درع حصين للبلد وكل القرارات الدولية لا تنفع مع وجود العدو على حدودنا

الأكاديمي والباحث في الشؤون الدولية طارق عبود لـ الجديد: المقاومة تأخد الإحتياطات العسكرية كاملة لمواجه تهديدات العدو وعلى المستوى السياسي كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الأخير واضح لجهة مواجهة هذا الخطر وهو يخدم الجبهة في ظلّ الحرب النفسية