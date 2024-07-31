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بالفيديو - لحظة وقوع العدوان الاسرائيلي على حارة حريك في الضاحية الجنوبية
خاص الجديد
السياسي محمد عبيد لـ الجديد: هناك أمر عمليات أميركي والمنفذ هو "إسرائيل"
2024-07-31 | 04:14
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السياسي محمد عبيد لـ الجديد: هناك أمر عمليات أميركي والمنفذ هو "إسرائيل"
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السياسي محمد عبيد لـ الجديد: هناك أمر عمليات أميركي والمنفذ هو "إسرائيل"
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محليات
الجديد:
عمليات
أميركي
والمنفذ
"إسرائيل"
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