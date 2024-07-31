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رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في "القوات اللبنانية" ريشار قيومجيان لـ الجديد: الحرب اليوم بين محور إيران و"إسرائيل" والسؤال لماذا إقحام لبنان في هذه المعركة؟
2024-07-31 | 06:13
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رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في "القوات اللبنانية" ريشار قيومجيان لـ الجديد: الحرب اليوم بين محور إيران و"إسرائيل" والسؤال لماذا إقحام لبنان في هذه المعركة؟
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رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في "القوات اللبنانية" ريشار قيومجيان لـ الجديد: الحرب اليوم بين محور إيران و"إسرائيل" والسؤال لماذا إقحام لبنان في هذه المعركة؟
خاص الجديد
محليات
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