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بالفيديو - زوجة نجل إسماعيل هنية تنعاه بكلمات مؤثرة: "إن العين لتدمع يا بطل"
00:52
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خاص الجديد
شاهدة عيان تتحدّث عن اللحظات الأولى لإستهداف الضاحية
2024-07-31 | 06:22
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شاهدة عيان تتحدّث عن اللحظات الأولى لإستهداف الضاحية
شاهدة عيان تتحدّث عن اللحظات الأولى لإستهداف الضاحية
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إسرائيل
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حارة حريك
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