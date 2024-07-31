سيمون أبو فاضل لـ الجديد: إيران تريد أن تبقي على التوازنات الحالية في المنطقة والإدارة الأميركية تعمل على إستيعاب الوضع

سيمون أبو فاضل لـ الجديد: إيران لا تريد حرباً كبرى في المنطقة وأذرعها هي من ستقوم بالعملية بالإضافة الى إطلاقها عدد من الصواريخ يفوق العدد التي أطلقته رداً على إستهداف القنصلية في سوريا