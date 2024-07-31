النائب جهاد الصمد لـ #الجديد: الرد سيكون في الزمان والمكان المناسبين

النائب سجيع عطية لـ#الجديد: طالما هناك قمة اميركية- فرنسية الاسبوع المقبل وان الملف اللبناني سيكون على الطاولة فان هناك فرصة امامنا لايجاد حل للاستحقاق الرئاسي في حزيران والا فإن الاستحاق سيرحل الى عام 2025