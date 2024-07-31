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وزارة الخارجية البحرينية تحذر من خطورة عمليات التصعيد في المنطقة
وزارة الخارجية البحرينية تحذر من خطورة عمليات التصعيد في المنطقة
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الشيخ صادق النابلسي للجديد: نحن في لحظة شديدة التعقيد والخطورة والغموض والمسار لا يبدو أن تداعياته قابلة للإحتواء
2024-07-31 | 11:05
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الشيخ صادق النابلسي للجديد: نحن في لحظة شديدة التعقيد والخطورة والغموض والمسار لا يبدو أن تداعياته قابلة للإحتواء
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