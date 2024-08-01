المستشار الخاص للشهيد اسماعيل هنية طاهر النونو للجديد: لم تتم مناقشة من سيخلف هنية في أروقة الحركة فنحن لا زلنا في حالة حرب ومواجهة طاحنة في الميدان والأولوية لإتمام مراسم التشييع