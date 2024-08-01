النائب هادي أبو الحسن للجديد: المطلوب أن نقف كلبنانيين صفاً واحداً وأن ندعم الحكومة ونترك حساباتنا الضيقة وألا نخطىء في العنوان والهوية بمسار المواجهة

أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن للجديد: ما يجري ليس مفاجئاً بعد المشهدية المقززة والمستفزة التي حصلت في الكونغرس بعد التصفيق لمجرم سفاح في دولة تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان