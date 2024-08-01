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خاص الجديد
أنطوان حبشي لـ هنا بيروت: لا يحمي لبنان ولا يحمي حزب الله الا الإحتكام للدولة ويمكن مواجهة "إسرائيل" عبر تسليم مصيرنا الى الجيش اللبناني
2024-08-01 | 08:35
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أنطوان حبشي لـ هنا بيروت: لا يحمي لبنان ولا يحمي حزب الله الا الإحتكام للدولة ويمكن مواجهة "إسرائيل" عبر تسليم مصيرنا الى الجيش اللبناني
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أنطوان حبشي لـ هنا بيروت: لا يحمي لبنان ولا يحمي حزب الله الا الإحتكام للدولة ويمكن مواجهة "إسرائيل" عبر تسليم مصيرنا الى الجيش اللبناني
خاص الجديد
محليات
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