زياد الحموري لـ هنا بيروت: كل الخيارات مطروحة بشأن عملية الردّ على "إسرائيل" وحتى خيار الحرب على مستوى العالم وارد

معلومات الجديد: زيارة إستطلاعية لنائب مدير المخابرات الالمانية الى بيروت هي الثانية في أقل من خمسة أسابيع اجتمع فيها مع مسؤولين من حزب الله وتحديدا الشيخ نعيم قاسم ولقاء آخر سيعقد أيضا في الأيام المقبلة