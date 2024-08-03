مقدمة النشرة المسائية: حضرت الطبول وغابت الحرب

تتركز الجهود الدولية والدبلوماسية والنيابية حاليا على التواصل الخارجي ووضع كل جهد ممكن لتحييد لبنان عن مسار الحرب، ويقول عدد من النواب إن لا ملف يتقدم على التطورات الميدانية والإقليمية، وإن كل ما يشاع عن اتجاه لدى نواب المعارضة لتوقيع عريضة نيابية تتمنى على الرئيس نبيه بري الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية لا علم لكثير من النواب به حتى اللحظة ومنهم بعض نواب المعارضة ونواب حزب القوات اللبنانية.