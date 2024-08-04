يوسف دياب لـ الجديد: القاضي البيطار أرسى مفهوماً جديداً في قصر العدل يقول أنه لا يوجد أحد فوق المحاسبة

مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تغير على ساحة بيت ليف وفرق الاسعاف تتوجه إلى المكان

مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تغير على ساحة بيت ليف وفرق الاسعاف تتوجه إلى المكان