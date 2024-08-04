جوني منير لـ الجديد: لدى نتنياهو نفس جديد وخاصة بعد عودته من أميركا وهو يستدرج إيران وحزب الله الى ضربه بقوّة ليعود ويقوم بضربات عنيفة ومدمرة تغيّر المعادلات