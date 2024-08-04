جوني منير لـ الجديد: إيران تتمهّل جداً قبل الذهاب الى ضرب "إسرائيل" وحزب الله نبّه على قادة كبار عنده بعدم المبالغة بموضوع الردّ لأنه سيكون مدروساً بحكمة