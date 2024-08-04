ويليام نون لـ #الجديد: مقتنعون بالتحقيق العدلي والموضوع غير سياسي أو طائفي ونحن بحاجة إلى قرار ظني لنجتاز المرحلة الاولى وننتقل إلى المراحل التالية

السنيورة للجديد: حزب الله حزب لبناني ونحن كلبنانيين لا نميّز بين جناحه السياسي والعسكري لذلك لم أقل إذا كان قرار الجامعة العربية صحيح أو خاطىء بل سألت فقط عن الهدف من هذه الهدايا المجانية