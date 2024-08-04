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مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تغير على ساحة بيت ليف وفرق الاسعاف تتوجه إلى المكان
2024-08-04 | 08:29
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مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تغير على ساحة بيت ليف وفرق الاسعاف تتوجه إلى المكان
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مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تغير على ساحة بيت ليف وفرق الاسعاف تتوجه إلى المكان
خاص الجديد
محليات
الجديد:
مسيرة
اسرائيلية
الاسعاف
تتوجه
المكان
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النائب ابراهيم منيمنة لـ #الجديد: المنظومة تريد عرقلة مسار التحقيق بذكرى انفجار الرابع من آب ومستمرون بتحركنا لإحقاق الحق
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النائب ميشال الدويهي للجديد: ثقافة الإفلات من العقاب المستمرة منذ الحرب يجب أن تنتهي ولا يمكننا أن نستمر في هذا البلد دون معرفة ما حصل في 4 آب
10:00
النائب ميشال الدويهي للجديد: ثقافة الإفلات من العقاب المستمرة منذ الحرب يجب أن تنتهي ولا يمكننا أن نستمر في هذا البلد دون معرفة ما حصل في 4 آب
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النائب مارك ضو للجديد: كل الدعم للقاضي بيطار للعودة إلى إكمال التحقيق في قضية انفجار 4 آب وإصدار القرار الظني
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2024-08-02
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