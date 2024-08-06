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ميقاتي: سلسلة الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية التي اجريتها ساعدت في تكوين القناعة لدى اصدقاء لبنان بضرورة الضغط على اسرائيل لعدم الانزلاق بالاوضاع الى ما لا يمكن توقع نتائجه وتداعياته
ميقاتي: سلسلة الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية التي اجريتها ساعدت في تكوين القناعة لدى اصدقاء لبنان بضرورة الضغط على اسرائيل لعدم الانزلاق بالاوضاع الى ما لا يمكن توقع نتائجه وتداعياته
ميقاتي: العدوان الاسرائيلي الاخير على الضاحية الجنوبية لبيروت زاد من تعقيدات الوضع القائم وعزز المخاوف من مواجهات ميدانية من شأنها ان تدفع الامور نحو الحرب الشاملة
ميقاتي: العدوان الاسرائيلي الاخير على الضاحية الجنوبية لبيروت زاد من تعقيدات الوضع القائم وعزز المخاوف من مواجهات ميدانية من شأنها ان تدفع الامور نحو الحرب الشاملة
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2024-08-05
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حاصباني لـ #الجديد: حزب الله ليس الجهة التي تحمي لبنان إنما ما يحميه هو الإرادة الدولية والإرادة الشعبية اللبنانية وليس قوى عسكرية على الأراضي اللبنانية تفاوض إيران بدلاً من لبنان
2024-08-06 | 04:45
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حاصباني لـ #الجديد: حزب الله ليس الجهة التي تحمي لبنان إنما ما يحميه هو الإرادة الدولية والإرادة الشعبية اللبنانية وليس قوى عسكرية على الأراضي اللبنانية تفاوض إيران بدلاً من لبنان
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عضو تكتّل الجمهوريّة القويّة النّائب غسان حاصباني لـ #الجديد: نحن في نزاع إقليمي دولي وتنافس مالي اقتصادي بين الشرق وأوروبا وهذا السباق أصبح واقعاً في النزاع ولن نشهد استقراراً في المنطقة قبل الـ 2030
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