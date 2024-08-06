الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
11:02
بالفيديو - نصرالله يعلّق على جدار الصوت فوق بيروت!
10:33
بالفيديو - "على دفعتين" وبشكل يوصف بـ "الأعنف" .. جدار صوت يهزّ بيروت!
09:54
أسعد درغام: شهداء حزب الله يسقطون دفاعاً عن لبنان
09:35
بالفيديو - مخبأ سرّي لنتنياهو!
16:22
ترامب ينذّر بالحرب العالمية الثالثة وهذا ما قاله عن الرد الإيراني!
خاص الجديد
جدار الصوت يهزّ بيروت بشكل متكرّر
2024-08-06 | 10:10
A-
A+
جدار الصوت يهزّ بيروت بشكل متكرّر
جدار الصوت يهزّ بيروت بشكل متكرّر
مقالات ذات صلة
للمرة الثانية الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت بقوة فوق العاصمة بيروت
الحربي الإسرائيلي يهز العاصمة بيروت قبيل إطلالة السيد نصرالله
الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق بيروت ومناطق الجنوب
جدار الصوت يهزّ بيروت بشكل متكرّر
خاص الجديد
محليات
إسرائيل
بيروت
العودة الى الأعلى
عضو تكتّل الجمهوريّة القويّة النّائب غسان حاصباني لـ #الجديد: نحن في نزاع إقليمي دولي وتنافس مالي اقتصادي بين الشرق وأوروبا وهذا السباق أصبح واقعاً في النزاع ولن نشهد استقراراً في المنطقة قبل الـ 2030
مدرج مطار بيروت يعاين إنذار السفارات | التفاصيل في النشرة المسائية
اقرأ ايضا في خاص الجديد
10:33
كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
10:33
كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
04:45
حاصباني لـ #الجديد: حزب الله ليس الجهة التي تحمي لبنان إنما ما يحميه هو الإرادة الدولية والإرادة الشعبية اللبنانية وليس قوى عسكرية على الأراضي اللبنانية تفاوض إيران بدلاً من لبنان
04:45
حاصباني لـ #الجديد: حزب الله ليس الجهة التي تحمي لبنان إنما ما يحميه هو الإرادة الدولية والإرادة الشعبية اللبنانية وليس قوى عسكرية على الأراضي اللبنانية تفاوض إيران بدلاً من لبنان
04:06
عضو تكتّل الجمهوريّة القويّة النّائب غسان حاصباني لـ #الجديد: نحن في نزاع إقليمي دولي وتنافس مالي اقتصادي بين الشرق وأوروبا وهذا السباق أصبح واقعاً في النزاع ولن نشهد استقراراً في المنطقة قبل الـ 2030
04:06
عضو تكتّل الجمهوريّة القويّة النّائب غسان حاصباني لـ #الجديد: نحن في نزاع إقليمي دولي وتنافس مالي اقتصادي بين الشرق وأوروبا وهذا السباق أصبح واقعاً في النزاع ولن نشهد استقراراً في المنطقة قبل الـ 2030
يحدث الآن
محليات
11:43
حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية
محليات
11:41
نصرالله: ما يملك العدو من مقدّرات في الشمال يمكن استهدافها في أقل من نصف ساعة
محليات
11:34
نصرالله: إيران وحزب الله واليمن سيردون بعد إغتيال هنية وشكر وقصف الحديدة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
11:02
بالفيديو - نصرالله يعلّق على جدار الصوت فوق بيروت!
11:19
نصر الله: نتنياهو لا يريد وقفًا للحرب ويسعى لتهجير أهل غزة
11:43
حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية
15:59
إشكال منطقة الصفير.. هذا ما أعلنه الجيش اللبناني
03:09
وزارة الطاقة والمياه: لا إجراءات تقييد في محطات الوقود
03:26
الخارجية الأسترالية تستدعي السفير الإيراني على خلفية تصريحات قال فيها إن "القضاء على الوجود الإسرائيلي في فلسطين سيتم في موعد لا يتجاوز عام 2027"
بالفيديو
بالفيديو
10:10
جدار الصوت يهزّ بيروت بشكل متكرّر
07:37
مطار بيروت مباشرة: إنذار السفارات وأحدث التطورات
07:31
التوتر في ذروته.. عملية عسكرية للحزب وتغطية مباشرة
13:28
الأيام والليالي والميدان تعبت من وضعية التأهب.. مقدمة نشرة الأخبار المسائية
13:25
مقدمة النشرة المسائية 05-08-2024
12:48
النشرة الجوية 05-08-2024
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
15:59
إشكال منطقة الصفير.. هذا ما أعلنه الجيش اللبناني
محليات
15:59
إشكال منطقة الصفير.. هذا ما أعلنه الجيش اللبناني
عربي و دولي
14:00
قرار تركي هام وجديد يعمّق التوتر مع إسرائيل
عربي و دولي
14:00
قرار تركي هام وجديد يعمّق التوتر مع إسرائيل
عربي و دولي
06:07
فيديو - حزب الله يتبنى هجوماً جوياً على شمال عكا.. وإسرائيل تقر بالإصابات!
عربي و دولي
06:07
فيديو - حزب الله يتبنى هجوماً جوياً على شمال عكا.. وإسرائيل تقر بالإصابات!
عربي و دولي
08:57
ماذا طلب بوتين من خامنئي بشأن "الرد على إسرائيل"؟
عربي و دولي
08:57
ماذا طلب بوتين من خامنئي بشأن "الرد على إسرائيل"؟
عربي و دولي
15:14
"الرد الإيراني خلال 48 ساعة".. البث الإسرائيلية تعلن تحرك مدمّرتين أميركيتين!
عربي و دولي
15:14
"الرد الإيراني خلال 48 ساعة".. البث الإسرائيلية تعلن تحرك مدمّرتين أميركيتين!
محليات
07:37
مطار بيروت مباشرة: إنذار السفارات وأحدث التطورات
محليات
07:37
مطار بيروت مباشرة: إنذار السفارات وأحدث التطورات
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024