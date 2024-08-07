فياض للجديد: لن نسمح للظلام بأن يطغى وسنواصل الكفاح حتى ضمان توفير الكهرباء

أكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض، لمحطة الجديد أن لبنان على موعد مع انفراجة هائلة بانتظار التبليغ الرسمي بموعد تحميل الفيول الأسود العراقي. هذا الفيول الذي يعتبر الشريان الحيوي للكهرباء في لبنان سيُستبدل بالغاز أويل، في خطوة ستعيد الحياة إلى قطاع الطاقة في البلاد. من المتوقع أن يحصل هذا بفارغ الصبر خلال الأسبوعين المقبلين. وحتى ذلك الحين، يمكن لمعمل الزهراني أن يوفر 200 ميغاوات، وهي كمية ضرورية للحفاظ على تشغيل المرافق العامة الحيوية مثل المطار، والمرفأ، ومضخات المياه، بالإضافة إلى توفير تغذية كهربائية يومية تتراوح بين ساعة وساعتين. ومع وصول الغاز أويل، ستعود الأمور إلى سابق عهدها بقدرة إنتاج تصل إلى 600 ميغاوات، مما يوفر تغذية كهربائية لفترة تتراوح بين 5 و6 ساعات يومياً.