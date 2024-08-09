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وزير الصحة فراس الأبيض لـ هنا بيروت: في لبنان لدينا أزمات عدة تتفاعل مع بعضها وتضغط على القطاع الصحي ودورنا هو رفع الجهوزية قدر الإمكان لأننا نواجه عدواً لا يحترم أي قواعد وقوانين
2024-08-09 | 07:15
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وزير الصحة فراس الأبيض لـ هنا بيروت: في لبنان لدينا أزمات عدة تتفاعل مع بعضها وتضغط على القطاع الصحي ودورنا هو رفع الجهوزية قدر الإمكان لأننا نواجه عدواً لا يحترم أي قواعد وقوانين
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وزير الصحة فراس الأبيض لـ هنا بيروت: في لبنان لدينا أزمات عدة تتفاعل مع بعضها وتضغط على القطاع الصحي ودورنا هو رفع الجهوزية قدر الإمكان لأننا نواجه عدواً لا يحترم أي قواعد وقوانين
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