فيديو - عدسة الجديد ترصد الغارة الإسرائيلية على كفرحمام

بعد صدور البيان الثلاثي الصادر عن الولايات المتحدة الامريكية ومصر وقطر، تكثفت الاتصالات الدولية للوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزة مع صفقة تبادل الرهائن. مصادر دبلوماسية تقول للجديد ان موعد الخامس عشر من آب سيكون موعد انعقاد قمة دولية على مستوى رؤساء او وزراء خارجية يرجح ان تنعقد في روما. وهدف هذه القمة التوصل الى الضغط على فريقي النزاع بالوصول الى اتفاق على اعتبار ان الحل يجب ان يكون في الازمة الاساسية التي سببت كل ازمات الشرق الاوسط وهي حرب غزة.