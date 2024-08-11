الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
05:45
5 عادات نقوم بها يومياً.. تؤدي إلى الوفاة المبكر!
04:05
فيديو - ضرب مهندس على يد رئيس بلديّة!
02:07
فيديو - مستوطن يدهس جنوداً إسرائيليين في رام الله
01:41
حملة ترامب تستخدم أغنية "تيتانيك".. وسيلين ديون تعلّق
01:38
لأصحاب القلوب القوية.. برلين تتيح تجربة أعلى أرجوحة بأوروبا
خاص الجديد
جان عزيز في رسالة لنواب "التيّار": إياكم والخطأ الثالث
2024-08-11 | 06:31
A-
A+
جان عزيز في رسالة لنواب "التيّار": إياكم والخطأ الثالث
جان عزيز في رسالة لنواب "التيّار": إياكم والخطأ الثالث
مقالات ذات صلة
الحدث - جان عزيز - الحلقة الكاملة
جان عزيز: السنوار مسؤول عن حماية الناس.. والخطاب الديني يضرّ بفلسطين
الكاتب السياسي جان عزيز لـ الجديد: عملية طوفان الأقصى كانت محاولة من محور إيران لتفجير "مشروع السلام" وبعد 10 أشهر من القتال تبيّن أن الدماء لم تأخُذ الى أي مكان لأن هناك "وحش" إسمه نتنياهو
جان عزيز في رسالة لنواب "التيّار": إياكم والخطأ الثالث
خاص الجديد
محليات
جان عزيز
التيار الوطني الحرّ
العودة الى الأعلى
الحدث - جان عزيز - الحلقة الكاملة
جان عزيز: السنوار مسؤول عن حماية الناس.. والخطاب الديني يضرّ بفلسطين
اقرأ ايضا في خاص الجديد
13:22
لم تعد تعرف "إسرائيل" من أين تأتيها الضربة.. مقدمة النشرة المسائية
مقدمة نشرة الأخبار المسائية
13:22
لم تعد تعرف "إسرائيل" من أين تأتيها الضربة.. مقدمة النشرة المسائية
مقدمة نشرة الأخبار المسائية
09:34
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية استهدفت قبل قليل دراجة نارية قي بلدة الطيبة
09:34
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية استهدفت قبل قليل دراجة نارية قي بلدة الطيبة
06:32
الحدث - جان عزيز - الحلقة الكاملة
الحدث - جان عزيز - الحلقة الكاملة
06:32
الحدث - جان عزيز - الحلقة الكاملة
الحدث - جان عزيز - الحلقة الكاملة
يحدث الآن
عربي و دولي
13:41
إيران وحزب الله يستعدان للرد دون انتظار صفقة الرهائن: إعلام يكشف تطورات جديدة
عربي و دولي
13:35
بايدن: وقف النار في غزة ممكن قبل مغادرة منصبي
مقدمة النشرة المسائية
13:26
مقدمة النشرة المسائية 11-08-2024
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
05:45
5 عادات نقوم بها يومياً.. تؤدي إلى الوفاة المبكر!
13:41
إيران وحزب الله يستعدان للرد دون انتظار صفقة الرهائن: إعلام يكشف تطورات جديدة
2024-07-31
بالفيديو - مساجد مخيم مية ومية في صيدا تنعى اسماعيل هنية
2024-07-09
"الأنباء": الدور الفرنسي في الملف اللبناني سيستمر
2024-08-01
مقدمة نشرة اخبار الجديد
13:26
النشرة الجوية 11-08-2024
بالفيديو
بالفيديو
13:26
مقدمة النشرة المسائية 11-08-2024
13:26
النشرة الجوية 11-08-2024
13:22
لم تعد تعرف "إسرائيل" من أين تأتيها الضربة.. مقدمة النشرة المسائية
12:50
نظرة مسائية توجز المشهد العسكري والأمني في جنوب لبنان
07:36
عمليات صباحية متتالية للحزب منذ الصباح.. مراسل الجديد يواكب تطورات الجبهة الجنوبية
06:32
الحدث - جان عزيز - الحلقة الكاملة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
15:49
صحيفة إسرائيلية تكشف: في هذا الموعد سيهاجمنا حزب الله
محليات
15:49
صحيفة إسرائيلية تكشف: في هذا الموعد سيهاجمنا حزب الله
منوعات
05:45
5 عادات نقوم بها يومياً.. تؤدي إلى الوفاة المبكر!
منوعات
05:45
5 عادات نقوم بها يومياً.. تؤدي إلى الوفاة المبكر!
منوعات
04:05
فيديو - ضرب مهندس على يد رئيس بلديّة!
منوعات
04:05
فيديو - ضرب مهندس على يد رئيس بلديّة!
فن
06:17
شاهدوا اول ظهور علني لـ حبيبة لؤي ابن راغب علامة
فن
06:17
شاهدوا اول ظهور علني لـ حبيبة لؤي ابن راغب علامة
عربي و دولي
13:41
إيران وحزب الله يستعدان للرد دون انتظار صفقة الرهائن: إعلام يكشف تطورات جديدة
عربي و دولي
13:41
إيران وحزب الله يستعدان للرد دون انتظار صفقة الرهائن: إعلام يكشف تطورات جديدة
عربي و دولي
00:54
ليلة ملتهبة.. كييف تحت القصف
عربي و دولي
00:54
ليلة ملتهبة.. كييف تحت القصف
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024