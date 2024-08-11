الحدث - جان عزيز - الحلقة الكاملة

الكاتب السياسي جان عزيز لـ الجديد: عملية طوفان الأقصى كانت محاولة من محور إيران لتفجير "مشروع السلام" وبعد 10 أشهر من القتال تبيّن أن الدماء لم تأخُذ الى أي مكان لأن هناك "وحش" إسمه نتنياهو