مصادر "الجديد": هوكستين إلى بيروت الأربعاء بعد تل أبيب
فيما لا يزال شبح الحرب يخيم على لبنان والمنطقة، أفادت مصادر دبلوماسية لقناة "الجديد" بأن الموفد الأميركي آموس هوكستين يصل اليوم إلى تل أبيب في جولة مباحثات جديدة لخفض التصعيد على أن يصل غداً الأربعاء إلى لبنان ويلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وتأتي زيارة هوكستين الى تل أبيب لمناقشة المسؤولين الإسرائيليين في إمكانية الذهاب الى حلول دبلوماسية بدلاً من التصعيد الذي يظهر جلياً في المواقف الإسرائيلية.
وسينقل هوكستين الى بيروت أجواء محادثاته في تل أبيب.