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وزير التربية عباس الحلبي لـ #الجديد: قدمنا عدداً من المدارس والمهنيات ومناطق تواجدها وسيتم الدراسة ما إذا كانت صالحة لاستقبال النازحين في حال اندلاع حرب وبيوتنا ومدارسنا مفتوحة للإيواء
2024-08-13 | 07:51
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وزير التربية عباس الحلبي لـ #الجديد: قدمنا عدداً من المدارس والمهنيات ومناطق تواجدها وسيتم الدراسة ما إذا كانت صالحة لاستقبال النازحين في حال اندلاع حرب وبيوتنا ومدارسنا مفتوحة للإيواء
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عباس الحلبي لـ #الجديد: 1200 مدرسة وثانوية وكلها مفتوحة للجميع اذا تم اختيارها من قبل لجنة الطوارئ في المناطق الاكثر أماناً
الحدث - علي فضل الله - الحلقة الكاملة
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