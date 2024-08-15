النائب ملحم خلف من مرجعيون لـ #الجديد: اليوم ندفع ثمن تفلت الانتهاكات من قبل العدو الاسرائيلي ويجب التذكير بالبروتوكولات والمعاهدات التي تحمي المدنيين والمطلوب ترميم الشرعية الدولية