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حزب الله: استهدفنا مرابض مدفعية العدو الاسرائيلي في الزاعورة بصلية من صواريخ الكاتيوشا
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النائب ملحم خلف من مرجعيون لـ #الجديد: اليوم ندفع ثمن تفلت الانتهاكات من قبل العدو الاسرائيلي ويجب التذكير بالبروتوكولات والمعاهدات التي تحمي المدنيين والمطلوب ترميم الشرعية الدولية
2024-08-15 | 07:38
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النائب ملحم خلف من مرجعيون لـ #الجديد: اليوم ندفع ثمن تفلت الانتهاكات من قبل العدو الاسرائيلي ويجب التذكير بالبروتوكولات والمعاهدات التي تحمي المدنيين والمطلوب ترميم الشرعية الدولية
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النائب ملحم خلف من مرجعيون لـ #الجديد: اليوم ندفع ثمن تفلت الانتهاكات من قبل العدو الاسرائيلي ويجب التذكير بالبروتوكولات والمعاهدات التي تحمي المدنيين والمطلوب ترميم الشرعية الدولية
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