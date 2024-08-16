مؤتمر صحافي لجعجع في معراب.. ومراسلة الجديد ترصد أبرز مواقفه

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رئيس حزب "القوات" سمير جعجع يلتقي في هذه الأثناء في معراب وفداً من "الإشتراكي" يضمّ رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط والنواب مروان حماده أكرم شهيب ووائل أبو فاعور بحضور النائبين غسان حاصباني ونزيه متى
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