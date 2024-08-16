مؤتمر صحافي لجعجع في معراب.. ومراسلة الجديد ترصد أبرز مواقفه

عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب بعد اللقاء مع رئيس "القوات" سمير جعجع في معراب: زيارتنا اليوم ليست بهدف خلق مبادرة جديدة أو طرح أسماء جديدة بل بهدف خلق أرضية مشتركة لمحاولة الوصول الى رئيس وفاقي ويكون ذلك بلقاء أو بحوار أو بتشاور