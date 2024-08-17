النائب سليم عون لـ الجديد: عندما تكون عضوًا في حزب أو تيار معيّن يتوجب عليك الالتزام رغم الصعوبات وبشأن ترشيحي في الانتخابات المقبلة "لوقتها وما بستقتل على أي موقع"

في زحمة الموفدين الدوليين الى لبنان رسالة تم ايصالها بوجهين. بالقوة والدبلوماسية. تطبيق ال1701 ووقف القتال وإلا فإن التصعيد مقبل.

ولكن ما بين هذه الرسائل، قالت مصادر دبلوماسية للجديد إن خلافا اميركا فرنسيا نشأ عن طرح قدمه الموفد الاميركي آموس هوكستين في لقائه مع الرئيس بري يتحدث فيه عن تغيير في احد بنود التجديد لليونيفيل واستبدل عبارة وقف الاعمال العدائية بعبارة تخفيض التصعيد العسكري، وأفادت المصادر أن موقف باريس يختلف عن موقف واشنطن بحيث تتمسك فرنسا بالتجديد التقني لليونيفيل على ان يبقى نص الاتفاق من دون اي تعديل فيه."