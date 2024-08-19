حماس تعلن النفير للعمليات الاستشهادية... التفاصيل في النشرة المسائية

دخلت المنطقة في مرحلة جديدة بعد إعلان حركة حماس عدم موافقتها على أي صيغة تم اقتراحها بعد الثاني من يوليو/ تموز، وتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن وتحويله إلى مقترح آخر. مصادر مقربة من حزب الله أكدت لقناة "الجديد" أن الحزب يربط ردّه بالمفاوضات الحالية. مع إعلان حماس عدم اهتمامها بالمقترح الجديد، شعر الحزب بأنه قد تحرر من قيوده المتعلقة بالانتظار لتفادي اتهامه بعرقلة المفاوضات. وبذلك، أصبح الرد جاهزًا، والهدف واضحًا ومحددًا بعناية لتجنب منح نتنياهو ذريعة للتصعيد ووسيع الحرب على لبنان. ولم يتبق سوى تحديد التوقيت المناسب.

