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خاص الجديد

كيلاني للجديد: المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بحسب كلام بلينكن وطروحات نتنياهو والعدو أعلن أنه يريد زيادة الضغط العسكري في الميدان لذا المقاومة في كل الساحات مدعوة للاستنفار بالمرحلة القادمة

2024-08-20 | 04:01
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كيلاني للجديد: المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بحسب كلام بلينكن وطروحات نتنياهو والعدو أعلن أنه يريد زيادة الضغط العسكري في الميدان لذا المقاومة في كل الساحات مدعوة للاستنفار بالمرحلة القادمة
كيلاني للجديد: المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بحسب كلام بلينكن وطروحات نتنياهو والعدو أعلن أنه يريد زيادة الضغط العسكري في الميدان لذا المقاومة في كل الساحات مدعوة للاستنفار بالمرحلة القادمة
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كيلاني للجديد: المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بحسب كلام بلينكن وطروحات نتنياهو والعدو أعلن أنه يريد زيادة الضغط العسكري في الميدان لذا المقاومة في كل الساحات مدعوة للاستنفار بالمرحلة القادمة

خاص الجديد

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كيلاني للجديد: العبرة في التنفيذ وليس في المشاركة بالمفاوضات وحماس شاركت سابقاً في مفاوضات عدة إنما إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر وحتى هذه اللحظة لم تحسم الحركة قرار المشاركة في مفاوضات القاهرة

اقرأ ايضا في خاص الجديد

رد الحزب جاهز.. وسيناريو مرتقب في الأيام المقبلة!
12:54

رد الحزب جاهز.. وسيناريو مرتقب في الأيام المقبلة!

دخلت المنطقة في مرحلة جديدة بعد إعلان حركة حماس عدم موافقتها على أي صيغة تم اقتراحها بعد الثاني من يوليو/ تموز، وتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن وتحويله إلى مقترح آخر. مصادر مقربة من حزب الله أكدت لقناة "الجديد" أن الحزب يربط ردّه بالمفاوضات الحالية. مع إعلان حماس عدم اهتمامها بالمقترح الجديد، شعر الحزب بأنه قد تحرر من قيوده المتعلقة بالانتظار لتفادي اتهامه بعرقلة المفاوضات. وبذلك، أصبح الرد جاهزًا، والهدف واضحًا ومحددًا بعناية لتجنب منح نتنياهو ذريعة للتصعيد ووسيع الحرب على لبنان. ولم يتبق سوى تحديد التوقيت المناسب.

12:54

رد الحزب جاهز.. وسيناريو مرتقب في الأيام المقبلة!

دخلت المنطقة في مرحلة جديدة بعد إعلان حركة حماس عدم موافقتها على أي صيغة تم اقتراحها بعد الثاني من يوليو/ تموز، وتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن وتحويله إلى مقترح آخر. مصادر مقربة من حزب الله أكدت لقناة "الجديد" أن الحزب يربط ردّه بالمفاوضات الحالية. مع إعلان حماس عدم اهتمامها بالمقترح الجديد، شعر الحزب بأنه قد تحرر من قيوده المتعلقة بالانتظار لتفادي اتهامه بعرقلة المفاوضات. وبذلك، أصبح الرد جاهزًا، والهدف واضحًا ومحددًا بعناية لتجنب منح نتنياهو ذريعة للتصعيد ووسيع الحرب على لبنان. ولم يتبق سوى تحديد التوقيت المناسب.

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