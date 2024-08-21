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مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة كفرشوبا
2024-08-21 | 18:18
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مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة كفرشوبا
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خاص الجديد
محليات
الجديد:
الطيران
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الاسرائيلي
استهدفت
كفرشوبا
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