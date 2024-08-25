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مراسلة الجديد: بعض الخطوط الجوية الأجنبية الغت رحلات كانت مجدولة الى مطار بيروت بسبب التطورات والتصعيد الأخير
2024-08-25 | 05:26
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مراسلة الجديد: بعض الخطوط الجوية الأجنبية الغت رحلات كانت مجدولة الى مطار بيروت بسبب التطورات والتصعيد الأخير
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خاص الجديد
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الجديد:
الخطوط
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