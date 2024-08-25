محمد عبيد: توسّع المواجهة على جبهة الجنوب يعني توسّع الحرب على مستوى المنطقة

نتنياهو: تمكنا من اعتراض كل الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله على هدف استراتيجي بوسط إسرائيل

نتنياهو: تمكنا من اعتراض كل الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله على هدف استراتيجي بوسط إسرائيل