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نتنياهو: تمكنا من اعتراض كل الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله على هدف استراتيجي بوسط إسرائيل
نتنياهو: تمكنا من اعتراض كل الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله على هدف استراتيجي بوسط إسرائيل
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خاص الجديد
مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي إستهدف لأول مرة بشكل مباشر مركزاً للجيش اللبناني في علما الشعب ودمّره بالكامل دون وقوع إصابات
2024-08-25 | 07:14
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مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي إستهدف لأول مرة بشكل مباشر مركزاً للجيش اللبناني في علما الشعب ودمّره بالكامل دون وقوع إصابات
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مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي إستهدف لأول مرة بشكل مباشر مركزاً للجيش اللبناني في علما الشعب ودمّره بالكامل دون وقوع إصابات
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محليات
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